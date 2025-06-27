Эксперт рассказала, как правильно податься на семейную ипотеку

Эксперт Толпинская: при оформлении семейной ипотеки не надо брать другие кредиты

Подать заявку на семейную ипотеку сегодня можно как многодетной семье, так и семье с одним ребенком до шести лет или с ребенком-инвалидом, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

«При подаче заявки важно, чтобы в семье был ребенок до 6 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 18 лет. Желательно оформлять ипотеку на одного из родителей — тогда второй сможет воспользоваться программой позднее и купить отдельную квартиру с использованием той же меры поддержки», — сказала Толпинская.

Она добавила, что на момент подачи заявки не стоит оформлять другие кредиты, так как это может снизить шансы на одобрение. Кроме того, родитель, оформляющий ипотеку, должен быть вписан в свидетельство о рождении ребенка — это обязательное требование.

«Даже если родители в разводе, один из них может воспользоваться семейной ипотекой. Главное — наличие юридического подтверждения родства. При использовании региональных мер поддержки в качестве первоначального взноса стоит внимательно изучить условия предоставляемого сертификата», — порекомендовала эксперт.

Толпинская пояснила, что некоторые из них могут не соответствовать требованиям банков.

«К примеру, если в сертификате указано обязательное выделение долей всем членам семьи, это может противоречить условиям ипотечного договора. В таких случаях лучше рассмотреть сертификат агентства жилищных программ — для многодетных семей там предусмотрены индивидуальные условия», — отметила она.

Чтобы получить такой сертификат, необходимо предварительно встать в очередь, заключила специалист.