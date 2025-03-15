Эксперт рассказал, какие изменения ждут владельцев приватизированного жилья

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин заявил, что в текущем году владельцев приватизированного имущества ожидают значительные нововведения в законодательстве, сообщает «Прайм» .

Он подчеркнул, что с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет фиксироваться информация о лицах, имеющих право пожизненного проживания. Внесение этих сведений остается добровольным и требует согласия как собственника, так и лица, имеющего право пожизненного проживания.

Еще одним изменением, по словам эксперта, станут ограничения при сделках с недвижимостью. Для оформления сделки потребуется нотариально заверенное согласие всех лиц, имеющих право постоянного пользования жилым помещением. Это сопряжено с определенными трудностями, а для «вечных» жильцов существует риск утраты данного статуса.

Также будут пересмотрены гарантии при сносе аварийного жилья. Все члены семьи собственника, чье единственное жилье подлежит сносу, теперь имеют право на предоставление нового жилья или компенсацию, если они имеют статус нуждаемости. Пожизненные жильцы получают равные права с собственниками. Мера направлена на повышение прозрачности сделок с недвижимостью и защиту прав уязвимых категорий граждан.

«В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью», — отметил доцент.

Внедрение новаций усложнит сделки с недвижимостью, увеличит сроки оформления документов и повлечет дополнительные затраты на нотариальное заверение для участников. В то же время новые правила усилят правовую защиту всех участников жилищных отношений. Несмотря на усложнение сделок, в долгосрочной перспективе это создаст более прозрачный и защищенный рынок приватизированного жилья, заключил Осянин.

Ранее стало известно, что выдача ипотечных кредитов усложнится в России с 1 апреля. На первом этапе ограничения коснутся наиболее рискованных заемщиков.