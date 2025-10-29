Эксперт предупредила о рисках при покупке жилья у пенсионеров

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила, почему сделки с жильем, продаваемым пенсионерами, стали опасными, и дала рекомендации по защите от мошенников, сообщает Sputnik .

Покупка квартиры у пенсионеров может обернуться потерей и денег, и недвижимости. По ее словам, участились случаи, когда после сделки пожилые продавцы через суд добиваются признания сделки недействительной, ссылаясь на давление мошенников или недееспособность.

«К сожалению, сейчас возник новый вид квартирного мошенничества — обратная сделка от пожилых продавцов. Люди покупают квартиру у бабушки или дедушки, а затем вместо квартиры получают судебный иск. Суд в большинстве случаев признает такие сделки недействительными. В итоге у покупателя ни квартиры, ни денег», — пояснила Перескокова.

Эксперт отметила, что полностью защититься от подобных схем невозможно. Титульное страхование больше не помогает, так как страховые компании исключили из договоров риски, связанные с недееспособностью продавца. Ни период охлаждения, ни нотариальное оформление сделки не гарантируют безопасности.

Перескокова посоветовала внимательно проверять продавца и его окружение, особенно если речь идет о пожилом человеке. Она рекомендовала задавать уточняющие вопросы о родственниках и обязательно общаться с ними. Также важно сохранять переписку, использовать безналичный расчет и получать справки только через официальный сайт госуслуги.

Эксперт добавила, что для дополнительной защиты стоит предусмотреть зачисление стоимости квартиры на депозит суда в случае подачи иска о недействительности сделки.

