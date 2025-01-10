Эксперт оценил значимость строительства пешеходных мостов в столице

Был открыт еще один знаковый объект — велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Он связал разделенные затоном части района.

«Для жителей улиц Корабельной, Речников и Судостроительной путь до станции метро „Нагатинский Затон“ сократился в три раза — с 19 до шести минут. Пассажирам регулярного речного транспорта стало проще и удобнее добираться от метро до причала. За последние три года в столице возведены пять пешеходных мостов. В планах на 2025–2027 годы — строительство еще четырех», — уточнил градоначальник.

Архитектор, градостроитель Петр Анурин прокомментировал, что в современном городе пешеходам должно быть комфортно.

«Для этого важно создавать распределенный „пешеходный каркас“, состоящий из разного рода маршрутов: от тропинок до бульваров, которые объединяются в единую сеть. Пешеходные маршруты должны минимально пересекаться с автомобильным движением, образуя своеобразное „пешеходное измерение“ города со своими уникальными перспективам и панорамами. Велопешеходные мосты на таких маршрутах не только сокращают время достижения цели, но и создают своеобразные смотровые площадки, которые дарят горожанам новые виды на любимый город», — объяснил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве.

«В Троицке ведется возведение магистральной улицы путем реконструкции Заречной улицы и строительства нового участка. В результате она позволит соединить район Заречье с центральной частью города и Калужским шоссе маршрутами городского транспорта. Кроме того, продолжается возведение дороги, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе. Завершить работы на этих объектах планируют в 2025 году», — заключил вице-мэр.