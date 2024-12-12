Эксперт оценил важность КРТ для развития Зеленограда

сегодня в 18:16

В столичных районах Силино и Матушкино пройдет комплексное развитие двух участков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное решение было принято правительством Москвы.

Общая площадь двух участков составляет 3,07 га. Они расположены в Зеленограде по адресам: проспект Генерала Алексеева, вл. 46, ст. 2 и проезд № 4801, вл. 4, ст. 1, 2.

«Градостроительный потенциал участков — свыше 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости. В рамках проекта планируется возвести здание конечной станции наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой. Реорганизация территории позволит создать 120 новых рабочих мест. Кроме того, запланировано благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети», — уточнил градоначальник.

Известно, что на данный момент было одобрено и находится в стадии реализации 107 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,3 тыс. га.

Член совета Московского отделения Опоры России Юрий Савелов поделился, что на сегодняшний день в ЗелАО хорошо развита необходимая инфраструктура.

«Это обжитой округ, относительно молодой, но также требующий современных изменений. Комплексное развитие участков и строительство современной инфраструктуры только улучшат качество жизни горожан. Планируемые работы дадут новый импульс развитию района, а также сделают его более комфортным и удобным для жителей и гостей. Очень радостно видеть такие положительные изменения в нашем городе», — прокомментировал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации земель в Ново-Переделкине.

«В Ново-Переделкине подлежат реорганизации участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест», — заключил вице-мэр.