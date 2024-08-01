Эксперт Муринец: программа реновации подняла уровень «стандартного» жилья Москвы

Благодаря реновации «стандартное» для Москвы жилье поднялось на новый уровень. До старта программы строительство вели без учета актуальных запросов жителей на комфорт. Об этом сообщила РИАМО архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое РФ, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

«Программа реновации подняла планку „стандартного“ жилья для Москвы до нового уровня. До старта программы муниципальное строительство велось исходя из нормативных требований, в основе которых лежали исключительно вопросы безопасности, доступности, требования СанПиНов, но не учитывались актуальные запросы жителей на определенные аспекты комфорта, такие как разнообразие внешнего облика домов, наличие на первых этажах соцкульбыта, торговых функций в буквально шаговой доступности, современных стильных детских площадок, комфортных входных групп и т. д.», — рассказала Муринец.

Эксперт добавила, что богатый опыт градостроительной политики Москвы позволил учесть все запросы, сформировать на их основе соответствующие регламенты и применять их буквально в каждом проекте. При этом, несмотря на всю строгость регламентов, у архитекторов остается возможность применять в проектах реновации современные архитектурные решения и приемы.

«Так, необязательное по общей нормативной базе требование по проектированию и декорированию специальных мест под внешние блоки сплит-систем находит отражение во всех проектах программы. Это позволяет избежать эффекта „замусоривания“ и сохранить эстетичный внешний облик зданий», — отметила эксперт.

По словам Муринец, то же касается и требования программы размещать уровень пола на входе в подъезд одинаково с уровнем земли. Во-первых, в зимнее время отсутствие скользких ступеней дает не только больший комфорт, но и дополнительную безопасность, а отсутствие нормативных пандусов за ненадобностью не нарушает аккуратный облик входных групп и благоустройства.

«Косвенным эффектом от ввода домов по программе является наличие качественно благоустроенных пространств, гостевых парковок, магазинов и прочих функций на первых этажах новых объектов, которыми могут пользоваться и жители прилегающих районов», — заключила Муринец.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что одному из наиболее важных градостроительных проектов столицы,программе реновации,исполнилось 7 лет.

Программа задала новый стандарт жизни в Москве. Горожане, переезжая из старого жилья в новое, получают новый уровень комфорта, в том числе и благодаря полностью сложившейся инфраструктуре.

За время работы программы реновации мегаполис проделал большую работу:

Утвердил финансирование, подготовил проекты планировок и сформировал необходимую документацию.

Подобрал площадки для возведения свыше 13 млн кв. м жилья, составил список расставляемых домов и ориентировочно обозначил сроки переезда.

Ввел в эксплуатацию 322 новостройки, благодаря чему жители столицы переезжают в новые дома, отличающиеся улучшенной отделкой по единому стандарту.

Собянин в 2023 году дал поручение ускорить реализацию программы. Свыше 147 тыс. жителей отметили новоселье, а 20 тыс. в данный момент находятся в процессе оформления документов и переезда.

Срок расселения домов в среднем уменьшился почти вдвое — до 5,5-6 месяцев.

С начала текущего года выбрали 21 площадку под возведение домов и сдали в эксплуатацию 18 новостроек. Для переселения передали 31 ЖК.

Всего в 2024 году планируется сдать в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилплощади и начать переселение порядка 50 тыс. человек.

«За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тыс. москвичей из 84 расселяемых домов», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.