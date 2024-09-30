Эксперт Ливнева объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на новостройки

Цены на новостройки даже в условиях сокращения платежеспособного спроса значительно снизиться не могут. На это существует ряд причин, сообщила РИАМО директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.

Во-первых, сейчас все компании строят на кредитные деньги от банков, которые они получают после согласования финансовой модели проекта. В эту модель могут быть заложены скидки, но не более, чем 3–5%. К тому же, туда заложено и повышение цен на лоты по мере готовности объектов, отметила эксперт.

Во-вторых, по словам Ливневой, дорожают комплектующие и рабочая сила, растут налоги и многие другие издержки девелоперов. Бизнес не может существовать без прибыли, поэтому все эти расходы включаются в цены.

«Более вероятно, что в четвертом квартале будет больше предновогодних акций и маркетинговых предложений. Сегодня они сводятся к снижению порога входа в сделку и улучшения условий оплаты: траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка на первый период и т. д.», — заключила она.