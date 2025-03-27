Эксперт Диашов: соглашение РФ с ОАЭ сулит выгоды для покупателей недвижимости

Вступление в силу соглашения об избегании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ сулит значительные экономические выгоды для россиян, приобретающих недвижимость в Эмиратах, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

«Прежде всего это касается снижения налоговой нагрузки. Это преимущество коснется в первую очередь налоговых резидентов РФ, кто вел свои дела „в белую“ и отчитывался по своим счетам, потому что ставка НДФЛ в России выше чем 10%, а теперь можно будет платить налоги в размере 10%», — объяснил Диашов.

Он подчеркнул, что гражданин РФ утрачивает статус налогового резидента, если он не проживает на территории страны более 183 дней в году и имеет документальное подтверждение своего резидентства в другом государстве.

По словам эксперта, до этого россияне, получающие доход от аренды недвижимости в ОАЭ, сталкивались с двойным налогообложением: они платили налоги и в России (НДФЛ), и в Эмиратах. Новое соглашение решает проблему через механизм зачета налогов.

Соглашение будет распространяться на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, на налоги на прибыль, имущество и НДФЛ в России. Страны устанавливают ставки самостоятельно. Доходы не будут облагаться налогом повторно, если он уже уплачен в одном из государств.

В настоящее время существует возможность зачета налога на доход от аренды недвижимости, уплаченного в ОАЭ, в счет российского НДФЛ. Это позволяет россиянам избежать двойного налогообложения на один и тот же доход. Размер экономии будет зависеть от ставок налогообложения в ОАЭ и России, а также от суммы полученного дохода.

«Соглашение, естественно, еще будет дополнительно определено соответствующими нормативными актами и потребует взаимного налогового и финансового документооборота между странами, но сам факт подобных мер — это положительный момент», — заключил Диашов.