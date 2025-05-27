Ефимов: жители Выхино-Жулебина приступили к осмотру квартир в доме по реновации

В столичном районе Выхино-Жулебино почти 440 жителей начали осмотр новых квартир в новостройке по реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители проживают в двух ветхих домах на Самаркандском бульваре. Новый дом по реновации находится на ул. Ташкентская, д. 15.

«Чтобы переезд для москвичей был более комфортным, открыт Центр информирования по переселению. Он расположен на первом этаже новостройки, переданной ранее для участников программы реновации — в доме 15/1 на Самаркандском бульваре. Там специалисты помогут жителям воспользоваться услугами суперсервиса „Переезд по программе реновации“, а также ответят на все интересующие вопросы. Всего в районе Выхино-Жулебино предстоит расселить 60 старых домов. Новые квартиры получат более 14 тыс. горожан», — уточнил вице-мэр.

ЖК расположен рядом со станцией метро «Юго-Восточная». Вблизи есть учебные заведения, спортивный клуб, магазины, салоны красоты и объекты здравоохранения.

Известно, что новостройку на ул. Ташкентской возвели с помощью префаб-технологий. Благодаря этому сроки строительства сократились на пять месяцев.

«В ней предусмотрено 218 квартир общей площадью свыше 13 тыс. кв. м. Четыре из них оборудовали для проживания маломобильных горожан с инвалидностью — сделали широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрели поручни. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, обустроены комната для консьержа и помещение для хранения колясок и велосипедов», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во дворе новостройки оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о ходе программы реновации в районе.

«К осмотру квартир в новостройке на Ташкентской улице более 270 москвичей из корпуса 2 дома 20 на Самаркандском бульваре приступили 12 мая. Вместе с ними осматривать жилье в этот день начали также 165 человек из соседней пятиэтажки — 3-го корпуса того же дома. Всем участникам программы город предложил комфортные квартиры с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием — сантехникой и осветительными приборами. Это позволит будущим новоселам сэкономить время и не тратить средства на ремонт перед переездом», — резюмировала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.