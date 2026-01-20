Ефимов: жители трех домов переселяются в ЖК по реновации на улице Лобачевского

Жители района Проспект Вернадского начали переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации. Новый дом, расположенный по адресу: улица Лобачевского, д. 28, был передан для заселения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в районе Проспект Вернадского началось в 2018 году. Сейчас под заселение передали десятую новостройку по адресу: улица Лобачевского, д. 28. Туда переедут около тысячи жителей трех старых домов, расположенных на проспекте Вернадского и улице Лобачевского. Всего в районе по действующей программе реновации предстоит расселить 59 домов старого жилого фонда, готовые квартиры с улучшенной отделкой получат около 14,5 тыс. горожан», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на данный момент в районе возводится еще один дом по программе реновации.

Старые дома находятся в непосредственной близости от нового жилого комплекса, что позволит жителям после переезда сохранить привычное окружение. Дальнейшее строительство по программе реновации также будет способствовать формированию более гармоничной жилой среды в районе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новом жилом комплексе переменной этажности обустроено 444 квартиры общей площадью более 26 тыс. кв. м.

«Четыре квартиры адаптированы для проживания маломобильных граждан: в них широкие дверные проемы, большие ванные комнаты, просторные холлы, установлены специальные поручни в санузлах. Жилой комплекс построен по принципу безбарьерной среды, в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — сказал Овчинский.

Он добавил, что на первом этаже нежилого назначения могут разместиться объекты инфраструктуры — магазины, кафе, досуговые центры, что позволит жителям пользоваться необходимыми услугами, не уезжая далеко от дома.

Получить всю информацию о переселении можно в Центре информирования, который работает на первом этаже нового жилого комплекса. Специалисты центра готовы ответить на вопросы, связанные с переездом и реализацией программы реновации.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в декабре осмотр квартир начали более 530 жителей из домов 47 и 49 на проспекте Вернадского, а 19 января к ним присоединились еще 450 человек из дома 24 на улице Лобачевского.

«Сейчас почти треть участников переселения, которые первыми начали определяться с выбором жилья, уже оформляют необходимые для переезда документы. Несколько семей заключили договоры. Теперь они могут переехать в новостройку: в квартирах уже сделан ремонт, установлены сантехника и осветительные приборы», — сказала Соловьева.

Она добавила, что четкая организация процесса позволяет горожанам быстро и комфортно переехать в современное жилье, а городу — оперативно освобождать площадки под снос и будущее строительство, приближая новоселье для следующих участников программы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».