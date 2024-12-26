Ефимов: жители четырех округов Москвы переселяются в новостройки по реновации

Более 3,2 тыс. горожан получили предложения о предоставлении жилья в новостройках по программе реновации в четырех столичных административных округах, прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что взамен ветхого фонда участники программы получают комфортное жилье, в котором уже выполнена чистовая отделка.

«Более 3,2 тыс. жителей 21 старого дома на севере, западе, востоке и юго-востоке столицы приступают к переселению по программе реновации. Для них подготовили 7 современных жилых комплексов. Всего за время реализации программы реновации в Северном, Западном, Восточном и Юго-Восточном административных округах предложения равнозначных квартир уже получили более 100 тыс. человек», — отметил вице-мэр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, осмотр жилья стартует в следующем году.

«Письма с предложениями равнозначных квартир город впервые направил более чем 600 жителям Левобережного района. Еще свыше 1,2 тысячи человек приступили к переселению в Перове и Соколиной Горе, около 980 москвичей — в Люблине и свыше 380 — в Филевском Парке. Начать осмотр жилья горожане смогут в следующем году, когда на первых этажах новостроек для них откроют центры информирования по переселению. Там участники программы реновации смогут уточнить у специалистов всю информацию, касающуюся оформления документов и переезда», — пояснил он.

Вблизи новых жилых домов выполнено масштабное благоустройство. Придомовая территория украшена насаждениями: деревьями, кустарником, газонами и цветниками. Кроме того, обустроены игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.

«Больше всего новостроек передали под заселение в районе Перово — три жилых комплекса, в которых оборудовали 574 квартиры общей площадью свыше 34 тыс. кв. м. Еще по одному дому подготовили к заселению в районах Левобережный, Соколиная Гора, Люблино и Филевский Парк. Там для жителей оборудовали 1281 квартиру, суммарная площадь которых превышает 77 тыс. кв. м. Жилые комплексы расположены в районах с качественной и доступной инфраструктурой», — поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что жители могут без проблем добраться до станций метро, МЦК, МЦД, автобусных остановок, школ, детских садов, магазинов и прочих объектов социальной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что что все новые дома, которые строят в рамках программы реновации, будут иметь нужную инфраструктуру. Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.