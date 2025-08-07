Ефимов: жилые дома построят в Черемушках по программе КРТ

Жилые дома для реализации программы реновации возведут в рамках редевелопмента четырех площадок в районе Черемушки, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки, общей площадью около 360 тыс. кв. м, будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«По программе КРТ планируется провести редевелопмент четырех площадок на улицах Каховке и Херсонской, а также в Научном проезде и на участке бывшей промзоны „Квартал 25А района Черемушки“. На территории в 11,6 га появятся новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 360 тыс. кв. м и объекты общественно-деловой инфраструктуры. На первых этажах домов обустроят помещения для работы предприятий торговли, общепита и сервисных служб. По проектам КРТ здесь планируется создать более 820 рабочих мест», — прокомментировал Ефимов.

Кроме возведения жилых корпусов там появятся нужные для комфортного проживания объекты инфраструктуры.

«Площадь квартир в жилых домах составит примерно 219 тыс. кв. м. Это даст возможность обеспечить новым жильем около восьми тысяч москвичей. На придомовой территории проведут благоустройство и озеленение, появятся площадки для занятий спортом и отдыха. Кроме того, около 33 тысяч квадратных метров отведено под общественно-деловые и социальные объекты», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии восьми участков нежилой застройки в районах Кузьминки и Солнцево.