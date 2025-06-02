Ефимов: жилой район со школой и спорткомплексом построят по программе КРТ во Внукове

В районе Внуково Новомосковского административного округа столицы будет проведена реорганизация участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка, входящие в один проект КРТ, реорганизуют в деревне Крекшино. Общая площадь территории, отведенной под редевелопмент, составляет 63,91 га. Здесь планируется построить недвижимость различного назначения, включая социальные объекты и новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 400 тыс. кв м. Вложения в проект составят 101,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 2,8 млрд рублей. В результате реализации проекта будет создано 6,4 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

В настоящее время на данной территории расположены заброшенное здание администрации бывшего совхоза, старые склады, а также пустующие участки. Редевелопмент неэффективно используемых земель позволит создать полноценный жилой район с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находится остановочный пункт Крекшино МЦД-4.

«Общая площадь квартир в новостройках для реализации программы реновации составит ориентировочно 243 тыс. „квадратов“. Это позволит обеспечить новым жильем около 8,9 тыс. горожан. Кроме того, здесь появится недвижимость общественно-делового назначения площадью около 229,4 тыс. кв м. Планируется возвести образовательный комплекс со школой и детским садом, который смогут посещать 1,5 тыс. ребят, и детсад, рассчитанный для 350 воспитанников», — заявил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что также запланировано строительство спорткомплекса с гостиницей на 90 номеров и технопарка. Вся территория будет благоустроена: там проведут озеленение и создадут удобную улично-дорожную сеть.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.