Ефимов: завершена заливка монолита комплекса с уличным кинотеатром в Коммунарке

В образовательном комплексе в районе Коммунарка Новомосковского административного округа подошли к концу монолитные работы и кладка наружных стен, сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект строится по адресу: квартал 191, з/у 1/3. Здание отличается нестандартными архитектурными решениями, в том числе наличием уличного кинотеатра.

«Образовательный комплекс включает школу для 1100 учеников и детский сад для 300 воспитанников. В здании площадью почти 25 тыс. кв. м оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и просторные залы для проведения мероприятий со вторым светом. На прилегающей территории разместят уличный кинотеатр площадью 67,5 кв. м. На объекте уже закончили заливку монолита и выполнили кладочные работы. После ввода в эксплуатацию комплекс станет частью системы столичного образования», — уточнил вице-мэр.

Множество открытых зон — одна из главных особенностей будущего образовательного комплекса «Эклектика». Вместо коридоров в здании предусмотрели рекреации, медиатеки, пространства для общения.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в образовательном комплексе особое внимание уделят спортивным зонам для всестороннего развития детей. Так, в здании расположатся спортзал-трансформер с примыкающим гимнастическим залом, еще один спортзал, а также физкультурный зал в блоке детского сада. Кроме того, для преподавателей предусмотрели коворкинг.

Мосгосстройнадзор контролирует все этапы возведения социального объекта с марта 2024 года.

Чтобы отделить просторные многосветные помещения от прочих зон здания, использовали стеклянные витражи. Подобным образом, например, разграничены кулинариум и обеденный зал.

