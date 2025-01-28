Ефимов: за год в ВАО на внебюджетные средства построили 10 нежилых объектов

В 2024 году на востоке Москвы за внебюджетные средства возвели 10 нежилых объектов. Благодаря этому было создано свыше 465 новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году на востоке Москвы возвели 10 объектов нежилой недвижимости общей площадью около 40 тыс. кв. м за счет внебюджетных средств. В их числе 4 детских сада, торгово-бытовые и коммунальные объекты, храм, а также производственное здание. Новые сооружения построили в районах Гольяново, Сокольники, Преображенское, Метрогородок, Косино-Ухтомский, Богородское, Северное Измайлово», — рассказал Ефимов.

Построенные нежилые здания дополняют сложившуюся инфраструктуру города. Они позволяют местным жителям получать в шаговой доступности от дома новые рабочие пространства, развлекательные, спортивные и образовательные объекты.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, 4 новых детсада общей площадью свыше 10,4 тыс. кв. м рассчитаны на 555 детей.

«Самый крупный из них построили в районе Богородское и передали в систему столичного образования. Этот детский сад площадью свыше 4,3 тыс. кв. м рассчитан на 275 мест», — сказал Овчинский.

Трехэтажное здание детсада рассчитано на 11 групповых ячеек. В нем оборудовали музыкальный и физкультурный залы, медблок и пищеблок полного техцикла. Прилегающую территорию обустроили для спортивных занятий и прогулок.

Мосгосстройнадзор контролировал все этапы строительства нежилых объектов в ВАО. Инспекторы провели суммарно 169 контрольно-надзорных мероприятий, что позволяет гарантировать высокое качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в прошлом году в Москве возвели больше 80 соцобъектов.