Ефимов: за год город сэкономил 46 млрд рублей за счет экспертизы стройпроектов

За прошлый год цена стройпроектов в Москве согласно результатам госэкспертизы сократилась почти на 17%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17%», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что Москва за год сэкономила 46,2 млрд рублей.

В процесс оптимизации сметной стоимости входит изучение комплекса решений, предложенных в проектной документации, а также анализ текущих цен. Специалисты Москомэкспертизы при изучении представленных проектов обращают внимание на возможность понижения стоимости их реализации без ущерба безопасности, надежности и качеству будущих объектов.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, основной задачей экспертизы является обеспечение соблюдения госстандартов безопасности и прочих норм в проектах строительства. Проверку сметных показателей проводят, чтобы исключить нерациональное расходование средств бюджета.

«Эксперты проверяют соответствие заявленных материалов и их объем, виды оборудования, а также сопоставляют данные, представленные в смете, с московской сметно-нормативной базой», — сказал Щербаков.

Средства, которые были оптимизированы во время экспертизы, можно распределить на другие проекты градостроительства, такие как возведение или ремонт спортивных, образовательных, социальных и других объектов.