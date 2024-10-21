Ефимов: за четыре года на аукционах определили инвесторов 25 проектов КРТ

В столице с 2020 года действует программа комплексного развития территорий (КРТ). За данный период было осуществлено 25 аукционов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По итогам аукционов были найдены компании, которые будут проводить реорганизацию столичных площадок. Заместитель мэра рассказал о подробностях реализации программы КРТ в столице, о выбранных компаниях и их планах по развитию участков.

«Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. За все время состоялось 25 аукционов, по итогам которых были привлечены инвесторы для реорганизации участков общей площадью 444 гектара. Это компании из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара и Чеченской Республики. На площадках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях запланировано возведение свыше десяти миллионов квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проектов составят около 2,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 250 миллиардов рублей. После их реализации город получит свыше 121,5 тысячи рабочих мест», — объяснил вице-мэр Ефимов.

Все перечисленные участки находятся в 24 районах. Они разместились в ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЗелАО, а также ТиНАО.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил информацию о том, что именно постоят инвесторы на полученных столичных участках. Так, например, уточняется, что на них построят детсады, школы, ФОКи медучреждения. Их территории в последствии будут благоустроены.

«Привлеченные по итогам аукционов инвесторы возведут многофункциональные жилые и деловые кварталы. На участках построят 4,8 млн кв. м жилья, в том числе 774 тыс. кв. м для целей программы реновации и иных нужд столицы. Кроме того, в обновленных городских пространствах появится свыше 5,2 млн кв. м производств, общественных и социальных объектов. Среди важных для столицы учреждений возведут детские сады почти для трех тысяч воспитанников, школы более чем для 6,5 тыс. учеников, а также медицинские центры, ФОКи и гостиницы. Все участки благоустроят и озеленят», — прокомментировал он.

Кроме этого, большой интерес у компаний вызвал участок, находящийся около станции транспортно-пересадочного узла «Минская». Он является недостроенным. Известно, что на право его редевелопмента подали заявки 16 компаний. Данное число является рекордным. Помимо этого, итоговая цена аукциона выросла более чем в 3,5 раза и составила порядка 26,67 млрд рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в столице по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и создается вся нужная инфраструктура.