Ефимов: за 5 лет бизнесмены купили у города около 6,8 тыс объектов недвижимости

Начиная с 2019 года, предприниматели заключили с Москвой договоров купли-продажи больше чем на 6,75 тыс. нежилых объектов на торгах и по преимущественному праву выкупа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что московская недвижимость пользуется у инвесторов повышенным спросом. Они получают за счет этого возможность открывать различные предприятия.

«С 2019 года город реализовал около 1,23 млн кв. м коммерческих площадей. Так, инвесторы приобрели почти 6,8 тыс. различных объектов: отдельно стоящих зданий и помещений, а также зданий вместе с земельными участками. Только за 8 месяцев этого года предприниматели купили более 1,2 тыс. объектов общей площадью 180 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Порядка 40% всего числа реализованных в течение 5 лет объектов — это здания и помещения, которые субъекты среднего и малого бизнеса выкупили по преимущественному праву. Эта мера поддержки доступна включенным в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр размещен на портале Федеральной налоговой службы. При этом предприниматели должны арендовать у столицы недвижимость не менее 1 года.

Срок аренды нежилых объектов, которые реализуют на спецаукционах для субъектов МСП, составляет не меньше 2 лет, а сама недвижимость должна не меньше чем 5 лет находиться в перечне объектов для малого предпринимательства.

«По преимущественному праву предприниматели выкупили у города за пять лет около 2,5 тыс. объектов общей площадью примерно 550 тыс. кв. м. В их числе более 60 зданий и почти 2,5 тыс. помещений в жилых домах, а также общественно-деловых центрах», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что такая возможность распространяется на представителей среднего и малого бизнеса и представляет собой меру поддержки МСП, способствующего сохранению высокой деловой активности Москвы.

Всю информацию о выставленных на аукционы помещениям можно найти на инвестпортале столицы. В разделе «Имущество от города» можно узнать больше о реализуемым Москвой имуществе, а также изучить правила проведения аукционов и лотовую документацию.

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