Ефимов: в Зеленограде более 1,2 тыс семей переехали в новые дома по реновации

В Зеленоградском административном округе с момента старта программы реновации более 1,2 тыс. семей переехали в новые современные квартиры. Почти 900 из них воспользовались городской поддержкой при переезде, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«В Зеленограде первые семьи по программе реновации начали переселяться в 2020 году в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. На сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло семи. Новоселье в новых квартирах отпраздновали более 1,2 тыс. семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что из них в районе Крюково переселились порядка 1 тыс. семей и еще более 200 семей — в Старом Крюкове. Квартиры, которые получают участники программы реновации, сдаются с улучшенной чистовой отделкой, что позволяет сразу въезжать без дополнительного ремонта. В домах установлены лифты, оборудованы помещения для консьержей и специальные зоны для хранения колясок и велосипедов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, чтобы сделать переезд максимально удобным, город предлагает бесплатную услугу «Помощь в переезде». Жители могут заказать грузчиков и транспорт для перевозки вещей.

«С начала реализации программы реновации в Зеленоградском административном округе услугой воспользовались около 900 семей, из них более 700 — в районе Крюково, еще свыше 150 — в Старом Крюкове», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что квартиры, адаптированные для горожан с особенностями здоровья, выдали уже более 1,5 тыс. человек.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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