Ефимов: в ЗАО выделили более 20 га земли под строительство объектов в рамках МаИП

Застройщики и инвесторы получили в аренду участки в ЗАО в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Их суммарная площадь превышает 20 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места в разных районах столицы. В Западном административном округе в 2024 году инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 га земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что совокупная площадь строящейся недвижимости будет превышать 335 тыс. кв. м.

МаИП является инструментом, способствующим развитию инфраструктуры города, а также позволяющим создавать рабочие места на расширяющихся и новых производствах и в общественно-деловых комплексах.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина столица уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных производств и активно привлекает инвесторов в сектор промышленности. Для строительства новых заводов на западе Москвы в 2024 году город предоставил 2 земельных участка общей площадью около 12 га по льготной ставке один рубль в год.

В Очаково-Матвеевском в рамках реализации МаИП возникнут предприятия, выпускающие строительные материалы, комплектующие для коммунальной техники, а также производственно-логистический комплекс. Там будет организовано порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

Под реализацию МаИП выделяет участки в аренду на 5 лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, под возведение соцобъектов инвесторы получили 6,2 га.

«На участке площадью 1,2 га в Солнцеве вблизи нового жилого комплекса появится детский сад на 350 мест. Свыше 2,8 га предоставлено в Раменках для возведения многофункционального медицинского комплекса площадью 75 тыс. кв. м. Он включит диагностические подразделения, стационар с операционной и реанимационным отделением, дневной стационар и службу помощи на дому», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что на объекте создадут дополнительные рабочие места для профильных специалистов.

Договоры аренды участков с инвесторами заключили на 5 лет. В течение этого времени предпринимателям необходимо окончить строительство.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что начиная с 2022 года город предоставил предпринимателям без торгов под реализацию МаИП порядка 700 га, из которых больше 360 выделили в 2024 году.