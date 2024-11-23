Ефимов: в Щукине построили первый технопарк по программе КРТ

Строительство бизнес-центра «Технопарк „Октябрьское поле“» было завершено в столичном районе Щукино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее на данном участке была расположена промзона. Инвестор возвел объект по программе комплексного развития территорий (КРТ). Он находится на ул. Ротмистрова. Площадь земельного участка составляет 0,4 га.

«На северо-западе столицы завершается реализация первого проекта КРТ — реорганизация части бывшей промзоны „Октябрьское поле“. На участке площадью 5,9 га создается современный городской квартал, обеспеченный местами для работы и отдыха. Сейчас инвестор закончил строительство технопарка. Это восьмиэтажное здание площадью 11,8 тыс. кв. м. До конца 2024 года планируется завершить строительство еще 3 жилых корпусов и детского сада на 100 воспитанников», — прокомментировал вице-мэр.

Бизнес-центр «Технопарк „Октябрьское поле“» станет частью деловой инфраструктуры района Щукино.

По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город привлекает инвесторов к созданию новых рабочих мест в районах за пределами центра столицы. Благодаря строительству бизнес-центра «Технопарк „Октябрьское поле“ в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу рядом с домом смогут свыше 600 горожан.

Известно, что на первом этаже бизнес-центра размещены входная группа с вестибюлем и ресепшн, помещения кафе с возможностью организации отдельного входа с территории общественного пространства технопарка. Со второго этажа и выше предусмотрены офисы свободной планировки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения нового бизнес-центра.

«Участок бывшей промзоны „Октябрьское поле“ стал первой территорией, о комплексном развитии которой в 2020 году был заключен договор с инвестором — компанией „РГ-Девелопмент“. Всего проект предполагает строительство почти 200 тыс. кв. м недвижимости. Ранее уже ввели в эксплуатацию жилые дома с медицинским центром и помещениями для размещения общественно-деловых объектов, предприятий сферы услуг и торговли, а также школу и один из детских садов», — пояснил он.

В Мосгосстройнадзоре заявили, что за время строительства было проведено 11 выездных проверок специалистами ведомства.

Также рядом со зданиями на участке бывшей промзоны прошло комплексное благоустройство.

«В каждом проекте нам важно создавать для людей безопасное пространство, где будет приятно не только жить и работать, но и отдыхать, гулять с детьми, ходить в магазины шаговой доступности», — отметила генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

На сегодняшний день по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству деловых объектов.