Ефимов: в Щербинке по проекту КРТ построят жилье и инфраструктуру

Проект данного решения размещен на сайте mos.ru.

«Столица уделяет большое внимание формированию комфортной городской среды и созданию новых центров притяжения в ТиНАО, в том числе с помощью программы комплексного развития территорий. Так, в рамках проекта КРТ в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке планируется провести ревитализацию 4-х участков общей площадью около 14,5 га. Здесь появится более 233 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 166,8 тыс. кв. м жилья и около 66,5 тыс. кв. м объектов социальной, административно-деловой и коммунальной инфраструктуры. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 40,39 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 640 млн рублей. Благодаря реализации проекта в Щербинке создадут свыше 1,6 тыс. рабочих мест», – поделился Ефимов.

Около участков расположена детская и взрослая поликлиники, 2 детсада, школа, магазины, рядом также расположены садоводческие товарищества и станция Силикатная МЦД-2.

«На двух участках появятся жилые дома, площадь квартир в которых составит около 99 тыс. кв. м. Рядом с одной из новостроек также возведут детский сад на 250 мест. На двух других участках построят спортивно-досуговый комплекс площадью почти 29,9 тыс. кв. м, где отведут помещения для офисов и разместят библиотеку, современный паркинг на 350 машино-мест и объекты коммунального назначения. Здание детского дошкольного учреждения и библиотеку передадут на баланс города», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил шесть проектов КРТ в разных районах столицы.