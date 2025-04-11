Ефимов: в САО при возведении школы применили необычный архитектурный прием

В столичном районе Западное Дегунино был возведен новый учебный корпус с применением необычного архитектурного приема, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект образования рассчитан на 400 учеников. Он расположен по адресу: ул. Базовская, д. 15/13, с. 4.

«Площадь четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тыс. кв. м. Он стал частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора. Уникальный архитектурный прием при строительстве учреждения был реализован в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Там можно будет проводить разнообразные школьные мероприятия, а также использовать его для отдыха учащихся», — объяснил вице-мэр.

В школе есть все для обеспечения качественного и разностороннего развития. Там находятся просторные кабинеты, спортплощадки и многофункциональные пространства.

«На первом этаже учебного корпуса оборудовали вестибюльную зону, медицинский и спортивный блоки, а также просторный обеденный зал. Второй этаж заняли помещения для дополнительного образования и современный зал для мероприятий. На третьем и четвертом этажах обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Физкультурно-спортивная инфраструктура, размещенная на территории корпуса, включает не только универсальные зоны, но и узконаправленные.

Фасад самого здания украшен яркими вставками тематических рисунков, которые нанесены особым методом сублимации.

Известно, что все этапы работ велись под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора.

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