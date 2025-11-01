Ефимов: в Пресненском районе Москвы построили учебный корпус на 400 мест

В самом центре Москвы построили новый учебный корпус, общая площадь которого превышает 7,5 тыс. кв. м. Проект осуществили в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В центре Москвы завершилось строительство учебного корпуса на 400 мест. Возведение здания площадью более 7,5 тыс. кв. м — важный этап в развитии образовательной инфраструктуры Пресненского района. Учебный корпус расположен по адресу: Причальный проезд, дом 7. Он откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11-х классов, повысив доступность и удобство обучения», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что это уже вторая школа в Пресненском районе, которую построили по Адресной инвестиционной программе с начала текущего года.

Здание имеет переменную этажность — от трех до пяти этажей. Рядом со школой расположена набережная с панорамой на Москву-реку, а также современный жилой комплекс. Территорию окружает множество остановок общественного транспорта, а ближайшая станция метрополитена — «Шелепиха».

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в этом образовательном учреждении создали все необходимые помещения для эффективного учебного процесса. На цокольном уровне разместили медицинский блок, большой обеденный зал и гардеробную. Учебные классы, укомплектованные новейшим оборудованием, разделены на универсальные и профильные.

«Для занятий спортом предусмотрены спортивный и гимнастический залы, а для мероприятий — отдельное пространство. Учебный корпус также оснастили лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой и зонами для отдыха», — сказал Александров.

Строителям пришлось столкнуться со сложностями из-за разноуровневого рельефа, однако они успешно выполнили задачу — школа фактически возведена на трех разных высотных отметках. Верхняя точка участка находится на семь метров выше нулевой отметки, средняя — на уровне земли, а нижняя — на семь метров ниже нуля. В сумме общий перепад высот достиг 14 м. Пространство на самом нижнем уровне также было задействовано — здесь обустроили зону для разгрузки продовольствия для столовой.

На неэксплуатируемой кровле установили волнистые парапеты. Они гармонично дополняют архитектурный облик здания, которое издали похоже на извивающуюся ленту. Главный вход удобно расположен со стороны Причального проезда.

На прилегающей территории организовали площадки для баскетбола и футбола, а также построили небольшой амфитеатр. В ходе работ по благоустройству была выполнена высадка зеленых насаждений.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Хорошево-Мневниках открыли школу на 775 мест.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».