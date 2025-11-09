Ефимов: в Москве за счет бюджета возвели и реконструировали 24 объекта

Стартовавший с начала года этап Адресной инвестиционной программы ознаменовался сдачей 24 объектов социальной сферы. В частности, было возведено свыше 230 тыс. кв. м недвижимости, а также отремонтировано 9,9 тыс. кв. м площадей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительству и обновлению социально значимых объектов в столице уделяется особое внимание. С начала 2025 года в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 21 объект. Среди них объекты образования, спорта, здравоохранения, а также культуры и социальной поддержки населения. Все здания спроектированы с особым вниманием к деталям и обеспечат комфортные и безопасные условия для жителей столицы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что кроме того, проведена реконструкция трех объектов, куда вошли школа № 2062 в деревне Яковлевское, культурный центр в Ватутинках и школа № 2075 в селе Красная Пахра.

Реализация проектов осуществлялась на территориях Северного, Северо-Западного, Новомосковского, Троицкого, Южного, Юго-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Зеленоградского округов.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, наибольшее количество объектов с начала года построили и реконструировали в Северо-Западном и Новомосковском административных округах — по четыре в каждом. Так, в Куркино был сдан современный образовательный комплекс на 550 учеников, функционально разделенный на блоки для дошкольников и младших школьников, а в Митино возвели Дворец бракосочетания.

«В Щербинке для школы № 2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова открыли новый корпус на 400 мест. Площадь объекта превысила пять тысяч квадратных метров. Для удобства учащихся его соединили с основным корпусом теплым переходом на уровне второго этажа», — сказал Александров.

Все работы на социальных объектах велись под постоянным наблюдением Мосгосстройнадзора. В период строительства на объектах было осуществлено более 200 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговых проверок ведомство оформило заключения о соответствии объектов утвержденным проектам, после чего застройщикам были выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Значимым проектом в образовательной сфере стала крупная школа по адресу: Новомихайловское шоссе, д. 1А. Учебное заведение переменной этажности (от двух до четырех уровней) обладает общей площадью 20,6 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 1,1 тыс. учащихся и объединяет все три уровня образования: начальное, основное и среднее. Для детей различных возрастов здесь созданы универсальные и профильные учебные классы, ИТ-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы, а для физической активности — бассейн и два спортивных зала.

В русле программы «Спорт Москвы» для горожан был построен спортивный комплекс «Максимум» по адресу: ул. Остафьевская, д. 21. Он стал первым в Юго-Западном округе районным объектом, в котором есть ледовая арена и плавательный бассейн.

Одним из самых масштабных проектов в медицинской области, реализованных по Адресной инвестиционной программе с начала года, стал новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. Шестиэтажное здание с двумя подземными уровнями площадью порядка 58 тыс. кв. м находится в Сокольниках по адресу: ул. Матросская Тишина, д. 12А.

Создание социальных объектов — это вклад в будущее Москвы. Продуманная инфраструктура повышает удобство, безопасность и комфортность жизни в городе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в период 2026–2028 годов планируется построить 195 образовательных учреждений из различных источников финансирования, включая 36 объектов за счет средств городского бюджета.

Строительство в Москве социальных объектов соответствует задачам и принципам национального проекта «Инфраструктура для жизни».