Ефимов: в Люблине свыше 350 жителей начали осмотр квартир по реновации

Жители двух ветхих домов в Люблине переедут в новостройку, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Старые дома находились на ул. Кубанской и проспекте 40 лет Октября. Новостройка расположена по адресу: ул. Люблинская, д. 109, корп. 2.

«Дом 109, корпус 2, на Люблинской улице — это третья новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Люблино в этом году. Предложения равнозначных квартир в ней получили более 350 жителей из дома 12, строения 2, на Кубанской улице и дома 6 на проспекте 40 лет Октября. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 59 — это почти 40% от всех адресов, которые вошли в программу в районе. Всего здесь планируется переселить в современные жилые комплексы свыше 29,7 тыс. москвичей из 152 домов», — сказал вице-мэр.

Предлагая участникам реновации квартиры для переселения, город учитывает расположение ветхих домов. При наличии подходящих площадок новостройки возводят близко к домам, подлежащим расселению.

«Осмотр квартир в новостройке стартовал 30 октября. Как только жители определятся с выбором, сотрудники департамента городского имущества помогут им заключить договоры на новое жилье. Как правило, оно просторнее, чем прежнее. В помещениях уже выполнена отделка и установлена сантехника, чтобы участники программы могли переехать из старых домов максимально быстро и комфортно», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Известно, что первом этаже соседнего жилого комплекса по адресу: ул. Ставропольская, д. 4/2, возведенного по программе реновации, расположен Центр информирования.

«Новостройку на ул. Люблинской возвели на месте ранее демонтированной пятиэтажки. Это пример волнового переселения, когда на месте старого жилого фонда возводят новые и современные жилые комплексы по программе реновации. В этом доме 192 квартиры общей площадью более 11 тыс. кв. м. В подъезде смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержа и помещение для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой, в будущем там отроются аптека, магазин, досуговый центр или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Для комфортного переезда в новую квартиру жителям бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Оставить заявку на перевозку вещей можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — резюмировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичномдепартаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.