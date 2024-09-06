Ефимов: в Южнопортовом районе начали строить образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 550 мест по договору участия начал строить инвестор в столичном районе Южнопортовый. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый механизм обеспечения жителей столицы объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры утвердили в феврале 2021 года. Девелоперы строят соцобъекты вместе с жильем после заключения договоров участия в развитии инфраструктуры.

«В данный момент ведутся работы нулевого цикла. Общая площадь строящегося здания превысит 12,5 тыс. кв. м. Функционально оно будет разделено на два блока: трехэтажный для начальной школы на 400 мест и двухэтажная секция на 150 мест для дошкольников», — отметил Ефимов.

Он добавил, что по окончании всех работ объект будет передан городу. Девелопером проекта является компания MR Group. Образовательный комплекс возводят в составе ЖК «Метрополия» по адресу: Волгоградский проспект, вл. 32/4. Оператором после передачи объекта городу станет ГБОУ «Школа имени Маяковского».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в соответствии с договорами участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры после завершения строительных работ застройщики передают объекты городу.

«Ввод образовательного комплекса в районе Южнопортовый планируется в IV квартале 2025 года», — уточнил Овчинский. Разрешение на возведение образовательного комплекса в мае 2024 года выдал Мосгосстройнадзор. После этого инспекторами комитета была составлена индивидуальная программа контрольно-надзорных мероприятий на все этапы строительства.

«Наши сотрудники уже провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили организацию работ и содержание стройплощадки. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории площадью более 0,8 га», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Он пояснил, что на участке планируется обустройство зон для занятий спортом и подвижными играми, мест для спортмероприятий и прогулочных площадок.

Западная часть участка будет содержать спортивное ядро, детские площадки и дошкольную секцию с отдельным входом. Кроме групповых ячеек, проект предусматривает музыкальный и физкультурный залы, а также кружковую с зонированием раздвижной трансформируемой перегородкой.

Восточную часть займут амфитеатры, игровые площадки и секция начальной школы с отдельным входом. В помещениях расположатся многофункциональный библиотечный центр, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, робо-класс, гимнастический и спортивный залы, универсальные помещения, в которых можно будет проводить занятия во внеурочное время, а также многофункциональное пространство с функцией актового зала.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что около 30 тыс. жителей ЮВАО получили по реновации современные квартиры. Вместе с жилой недвижимостью строятся культурно-спортивный центр, подстанция скорой помощи, поликлиника, образовательные комплексы и детсады.