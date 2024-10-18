Ефимов: в ЮЗАО возводят детские и спортивные площадки возле домов по реновации

В Юго-Западном административном округе столицы возле новых ЖК появилось 98 детских и спортивных площадок, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего по реновации в мегаполисе благоустроят почти 2 тыс. га дворов. В этих дворах посадят деревья, кустарники, цветники и газоны. Известно, что на площадках для спорта и прогулок будет постелено специальное покрытие, а также там установят скамейки и различное оборудование для занятий спортом.

«На юго-западе столицы по программе реновации в 39 новостроек переехали 6,5 тысяч семей. Для новоселов и жителей соседних домов обустроили 61 детскую и 37 спортивных площадок. Общая площадь благоустроенной территории составляет 182,3 тысячи квадратных метров», — объяснил Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский прокомментировал ход реализации программы реновации в ЮЗАО.

«Мы продолжаем реализовывать программу реновации в Юго-Западном административном округе. Сегодня в стадии проектирования и строительства там находятся еще почти 50 новостроек. Территорию рядом с жилыми комплексами благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации», — добавил Овчинский.

Ознакомиться с более подробной информацией о программе реновации в Москве можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.