Ефимов: в Черемушках возводят квартал для целей реновации

По программе программе комплексного развития территорий (КРТ) в ЮЗАО проходит реорганизация неэффективно используемого участка, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь данного участка составляет порядка 1,17 га. Он расположен около станций метро «Калужская» и «Воронцовская».

Проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы.

«В районе Черемушки реорганизуют участок площадью 1,17 га по адресу: улица Херсонская, вл. 35. На месте объектов, которые не приносят пользу столице и москвичам, построят жилой квартал для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в редевелопмент площадки составят около 6,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 23,76 млн рублей», — отметил заместитель мэра Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман поделился более подробными планами по строительству объектов на данному участке.

«По проекту на территории построят 41,8 тысячи квадратных метров современного жилья. На первых этажах жилых домов откроются торговые точки, предприятия общепита и службы бытового сервиса, благодаря которым создадут более 40 рабочих мест. Территорию рядом с ЖК благоустроят, сделают детские и спортивные площадки», — объяснил он.

Современные кварталы с качественной городской средой появляются в Москве благодаря комплексной застройке. Так, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский прокомментировал, что в столичном районе Черемушки будет переселено почти 900 жителей города.

«Строительство по программе реновации в районе Черемушки позволит возвести жилье, где площадь квартир суммарно будет достигать 26,2 тыс. кв. м. Они переедут в новостройки с благоустроенной территорией и качественным ремонтом по стандартам программы реновации», — сказал министр.

На сегодняшний день по программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. Данная работа идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина