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Ефимов: в бывшей московской промзоне Карачарово построят спорткомплекс и гостиницу

На территории бывшей промзоны общей площадью 4,49 гектара в московском Карачарово построят спорткомплекс с футбольным полем и гостиницу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица подписала с инвестором договор о комплексном развитии 2-х участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью 4,49 га. За 5 лет девелопер возведет общественно-деловой квартал. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 9,8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 472 млн рублей. По итогам реализации проекта город получит около 900 рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Реорганизацией промзоны займется входящая в состав Level Group компания «А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ». Территориально новые объекты появятся вдоль Перовского шоссе, рядом с московским вокзалом «Нижегородская».

Общая площадь спортивно-развлекательного и физкультурно-оздоровительного комплекса вместе с футбольным полем составит порядка 10 тысяч «квадратов». Рядом возведут офисы, банковские отделения, торговые центры и гостиницу.

«Всего будет построено 50 тыс. „квадратов“ недвижимости. Кроме того, в рамках реорганизации проведут благоустройство и озеленение территории, проложат новые дороги», — отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестор уже начал разрабатывать проект планировки бывшей промзоны. По мнению директора по девелопменту, партнера Level Group Александра Меркулова, Нижегородский район Москвы имеет большой потенциал для развития, так как находится вблизи центра города и всего в двух километрах от Садового кольца.

«Реализация проекта даст городу эффект синергии, когда будут появляться современные инфраструктурные объекты, новые архитектурные доминанты локации и точки притяжения — зеленые зоны и спортивные объекты», — добавил Меркулов.

Многофункциональные городские кварталы на территории бывших промзон создаются по программе комплексного развития таких участков по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

В настоящее время в российской столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.