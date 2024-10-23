Ефимов: в ближайшие годы темпы строительства жилья по реновации удвоятся

В рамках программы реновации в столице уже построено около 5 млн кв. м жилья. С 2025 по 2027 годы данный показатель увеличится больше чем в два раза, сообщил на пленарном заседании «Стратегия развития рынка недвижимости» в рамках Московского международного жилищного конгресса заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа реновации — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. На сегодня площадь возведенных жилых домов составляет порядка 5 млн кв. м, и в ближайшие три года показатель удвоится. Так, за 2025–2027 годы планируется спроектировать и построить около 7 млн кв. м. Это беспрецедентный объем, который нам нужно реализовать», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что поскольку порядка 80% возведенной по реновации жилой недвижимости используют для переселения горожан из старых домов, столица сможет поддержать темп ввода жилья в России и не нарушит баланс спроса на рынке.

Утвержденная в 2017 году программа реновации рассчитана на 15 лет.

Мэр столицы Сергей Собянин на форуме инновационных финансовых технологий в Сочи 16 октября заявлял, что реализовывать программу не перестанут, благодаря чему жилой фонд в Москве будет регулярно обновляться.

Как отметил заммэра, состояние домов, которые были построены 60-80 лет назад, истекает и со временем становится неудовлетворительным.

«Капитальный ремонт таких зданий не позволит значительно улучшить ситуацию, потому что подобные объекты проектировались по старым нормам и правилам. Благодаря новым домам по реновации мы можем обеспечить горожанам более высокое качество жизни», — рассказал Ефимов.

Он подчеркнул, что благодаря программе городская среда обновляется комплексно.

На сегодняшний день по программе реновации свыше 176 тыс. человек уже переселяются или переехали. Около 460 ЖК в столице проектируются или находятся на этапе строительства.