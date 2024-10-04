Ефимов: свыше 600 человек переедут в дом по реновации в Пресненском районе

В новостройку в Пресненском районе столицы по программе реновации переедут свыше 600 жителей, заявил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый дом расположен по адресу: Пресненский Вал, д. 19.

«Свыше 600 жителей четырех старых домов в Пресненском районе приступили к поэтапному переселению по программе реновации с сентября. Им предоставили квартиры с улучшенной отделкой в новостройке по адресу: улица Пресненский Вал, дом 19. Всего в Пресненском районе предусмотрено переселение около восьми тысяч жителей 53 старых домов», — отметил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился информацией о том, жители каких домов будут переселены в новостройку. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ведомство направило письма 625 жителям Пресненского района, в которых предлагает новые квартиры.

«Переселение будет идти поэтапно. Так, 23 сентября жители старой пятиэтажки по адресу: улица Подвойского, дом 14, уже приступили к осмотру нового жилья. С 30 сентября предложенные квартиры начали осматривать семьи, проживающие на улице Литвина-Седого, дом 10, а в октябре — жильцы пятиэтажек на улице Подвойского, дом 16, и в Стрельбищенском переулке, дом 19А», — объяснил он.

На первом этаже новостройки в будущем будут располагаться магазины, аптеки, салоны красоты и другие объекты социальной инфраструктуры. На данный момент для удобства горожан там размещен Центр информирования по переселению. В нем участникам программы оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда.

«В ближайшее время в новостройку на Пресненском Валу переедут жители четырех домов. Это вторая новостройка, переданная под заселение в Пресненском районе. Тут уже начали переселение жители 24 домов, 21 из них полностью расселен», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Помимо этого, известно, что гражданам доступен бесплатный сервис «Помощь при переезде». При обращении в него, столица предоставляет помощь в перевозке вещей из старой квартиры жильцов в новую, полученную по реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации было передано 11 новых домов.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по данной программе можно по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году.