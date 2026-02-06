Ефимов: свыше 30 объектов образования начали строить по городской программе в 2025 г

Более 30 образовательных объектов начали строить в столице в 2025 году за счет Адресной инвестиционной программы и внебюджетных средств, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые школы и детсады появятся в 18 столичных районах.

«В прошлом году стартовало возведение 31 объекта образования — 5 школ, 16 детсадов и 10 образовательных комплексов. В общей сложности их смогут посещать свыше 14 тыс. школьников и почти 7 тыс. воспитанников дошкольных групп. Строительство ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Новые школы и детские сады станут частью социальной инфраструктуры 18 районов столицы, среди них Коммунарка, Перово, Солнцево, Метрогородок, Марьино и другие», — поделился вице-мэр.

На объектах создают все условия для разностороннего развития и обучения детей. Вокруг зданий формируют комфортные пространства для активных игр и занятий физкультурой.

«Из общего числа новых объектов 29 возводят девелоперы. Строительство идет параллельно с появлением новостроек в жилых комплексах, что позволяет формировать комфортную городскую среду. В частности, в прошедшем году приступили к строительству крупной школы в Люблине, рассчитанной на 2,2 тыс. мест. В районе Очаково-Матвеевское возводят детский сад с бассейном, который смогут посещать 275 ребят. Подавляющее большинство объектов, построенных за счет внебюджетных средств, передают в систему столичного образования», — считает министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство образовательных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что образовательный комплекс для 1475 ребят построят по индивидуальному проекту в Даниловском районе.