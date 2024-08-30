Ефимов: соцучреждения столицы получили более 60 объектов недвижимости за полгода

Москва передала свыше 190 тыс. кв. м объектов недвижимости для социальных организаций, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данная площадь объектов была передана городом за январь — июнь текущего года.

«Столица регулярно выделяет недвижимость для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и других. За первые шесть месяцев 2024 года город передал в их распоряжение 63 здания и помещения общей площадью более 190,9 тысячи квадратных метров», — уточнил Ефимов.

Организации, деятельность которых направлена на социально значимую работу, могут получить недвижимость в оперативное управление. Это предоставляет им возможность оснащать объекты нужным оборудованием, заниматься ремонтными работами и оказывать необходимые услуги населению.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что среди предоставленной недвижимости числятся не только помещения в жилых домах, но и отдельно стоящие здания.

«Наибольшее число объектов расположено в ТиНАО — 10 объектов общей площадью более 79 тыс. кв. м. Все они предоставлены для работы образовательных организаций. На северо-востоке и востоке города находится по восемь объектов. Их площадь свыше 12 тыс. и 4,4 тыс. кв. м. соответственно», — объяснил Гаман.

Так, помещение передано для работы центра московского долголетия в районе Строгино. Оно находится на нижних этажах дома 2002 года постройки на ул. Исаковского.

Помимо этого, в Коммунарке ГБОУ «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева» передано здание для школьников и дошкольников. В том же районе ГБОУ «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна» получило здание детского сада.