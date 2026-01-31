Ефимов: сбалансированная застройка появится на северо-востоке Москвы по КРТ

В столице планируется реорганизация очередной территории бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Проект решения в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает вовлекать в программу комплексного развития территорий новые участки бывших столичных промзон, создавая на их месте современные городские кварталы. Один из них расположен в бывшей промзоне „Огородный проезд“, где на площади 6,77 га планируется построить более 121 тыс. кв. м недвижимости, включая более 44 тыс. кв. м объектов социальной и сопутствующей инфраструктуры», — отметил Ефимов.

Он добавил, что реализация проекта позволит создать примерно 1,5 тыс. новых рабочих мест в Бутырском районе.

Участок находится в Бутырском районе СВАО, в границах улиц Джазовой, Складочной и Новодмитровской. В шаговой доступности расположены магазины, аптеки, кафе, станции метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий, платформы первого, второго и четвертого Московских центральных диаметров, а также станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии и МЦД-1. Это уже четвертый проект КРТ в границах данной промзоны.

Площадь жилых помещений в новых домах достигнет почти 43 тыс. кв. м. В нежилой части одного из корпусов запланирован физкультурно-оздоровительный комплекс площадью порядка 4 тыс. кв. м.

Рядом с жилыми домами построят детский сад на 250 мест, общественно-деловой центр площадью 35,1 тыс. кв. м, а также тепловой пункт. Всю территорию комплексно благоустроят и озеленят. Реализация проекта займет семь лет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил еще два проекта КРТ в Савеловском и Басманном районах.

В рамках программы КРТ на территориях бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участках формируются комфортные городские пространства, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью примерно 4,5 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.