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Ефимов: с начала года столица заключила с правообладателями 6 договоров о КРТ

Шесть договоров было заключено столицей с правообладателями земли и недвижимости с начала года, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что договоры направлены на комплексное развитие территорий (КРТ). Участки правообладателей, с которыми они были заключены, находятся в границах данных проектов. Территории расположены в САО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО и ТиНАО.

«На шести территориях общей площадью 69,3 га правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 млн кв. м недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 млрд рублей», — объяснил вице-мэр.

Он добавил, что благодаря реорганизации площадок в городе появится свыше 24,8 тыс. новых рабочих мест.

Уточняется, что реализация данных проектов будет занимать от 4 до 17 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим поделился информацией о том, что именно появится на участках.

«На участках запланировано строительство около 1,1 млн кв. м жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тыс. мест для учеников и воспитанников», — сказал Гаман.

По его словам, построенные вблизи жилых домов соцобъекты будут частью новых микрорайонов.

На сегодняшний день правообладателями ведется подготовка проектов планировки территорий, в которых определят параметры строящихся объектов.

По программе КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы. На данный момент в городе на разных стадиях числятся 236 проектов КРТ. Данная работа идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.