Ефимов: с начала года Москва выделила около 170 га земли для инвестпроектов

С начала года Москва предоставила 38 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, суммарная площадь участков составила почти 170 га.

«Это более чем в 3 раза превышает показатели прошлого года, когда было выделено около 53 га. В результате в Москве будут возведены новые учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты. Их общая площадь превысит 1,7 млн кв. м», — прокомментировал Ефимов.

Наибольшее количество участков инвесторам было выделено на территории Троицкого и Новомосковского округов. Речь идет о 16 участков, а их площадь составила порядка 125 га, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«На них возведут общественно-деловые и спортивные комплексы, а также производственные объекты. Общая площадь недвижимости превысит 1 млн кв. м», — объяснил Гаман.

Также известно, что 3 участка были выданы в районе Коммунарка ТиНАО. Там возведут общественно-деловые центры общей площадью около 300 тыс. кв. м. В них будут размещаться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины.

Помимо этого, столицей был заключен договор аренды земельного участка с инвестором для строительства многофункционального комплекса площадью 44 тыс. кв. м в районе Коммунарка.

В Раменках был выделен участок для возведения центра дополнительного образования. Общая площадь комплекса составит 4 тыс. кв. м.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, спортивные и другие объекты. Для их строительства предоставляются з/у в аренду без торгов на 5 лет.