Ефимов: рекордное количество проектов КРТ опубликовано в 2025 году

В 2025 году на сайте mos.ru было размещено 146 проектов комплексного развития территорий — максимальный показатель за всю историю программы КРТ, действующей с 2020 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На официальном сайте правительства Москвы за 12 месяцев прошлого года было опубликовано 146 проектов комплексного развития территорий. Это почти втрое больше, чем в 2024-м, и сопоставимо с совокупным показателем по итогам всех предыдущих лет с начала действия программы КРТ. В рамках их реализации планируется провести редевелопмент почти 1,3 тыс. га неэффективно используемых участков», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в итоге будет построено свыше 17 млн кв. м объектов различного назначения, что позволит создать около 112 тыс. новых рабочих мест.

Опубликованные проекты будут реализованы в 88 районах всех административных округов столицы за исключением Зеленоградского. На реорганизуемых территориях появится 11,3 млн кв. м жилья и более 6 млн кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, проекты КРТ нацелены на создание в городе самодостаточных кварталов, где вместе с жильем возводятся социальные объекты и необходимая инфраструктура.

«В совокупности в 146 проектах предусмотрено возведение образовательных объектов на более чем 25 тыс. мест, 9 медицинских центров, 3 подстанций скорой помощи, 23 спортивных сооружений и 2 культурно-досуговых центров. Самым масштабным проектом станет реорганизация части бывшей промзоны „Бескудниково“, где построят современный городской квартал, в том числе детские сады для 950 воспитанников, школы на 2 тысячи мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и здания для городских нужд», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в 2026 году работы стартуют еще на 20 площадках КРТ.

Программа комплексного развития территорий предполагает формирование комфортных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью порядка 4,5 тыс. га. Программа выполняется в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.