Ефимов: почти 50 новостроек передали под заселение по реновации в СВАО

С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО) под заселение передали 49 новостроек с квартирами с готовой улучшенной отделкой, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что придомовую территории новостроек по программе реновации комплексно благоустраивают.

«С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе под заселение передали 49 новостроек. Общая площадь квартир там составила более 550 тыс. кв. м. В округе расселение затронуло уже свыше 100 домов. Всего по реновации в СВАО будет расселено 499 домов, новые квартиры получат почти 86,5 тыс. жителей округа», — прокомментировал вице-мэр.

Также для безопасности и комфорта жителей устанавливают камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

«Переданные под заселение новостройки находятся в 14 районах Северо-Восточного округа. По 8 ЖК расположены в Бабушкинском районе, Лосиноостровском и Южном Медведкове, а 5 — в Марьиной Роще. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи в новостройках нежилые — там будут размещены объекты социально-бытового назначения», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Сейчас в ЖК идет переселение участников программы реновации, в связи с этим на первых этажах в них работают центры информирования.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробно о ходе программы реновации в столице.

«Больше всего москвичей, получивших ключи от комфортных квартир на северо-востоке столицы, проживает в Бабушкинском районе — почти 3,6 тыс. В Южном Медведкове правообладателями стали почти 2 тыс. горожан, а в Марьиной Роще — более 1,4 тыс. Всем участникам программы реновации предоставляется жилье, которое обычно больше старого за счет просторных коридоров и кухонь. В помещениях выполнена чистовая отделка», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в 2017 году.