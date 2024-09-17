Ефимов: почти 20 тыс москвичей получили квартиры по реновации на западе Москвы

Около 20 тыс. жителей из 152 расселяемых домов получили новые квартиры на западе Москвы с момента начала реализации программы реновации, сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Рядом с новостройками появляются благоустроенные территории, а также детские и спортивные площадки.

«С начала реализации программы около 20 тысяч жителей Западного административного округа оформили документы на квартиры по программе реновации. Из них за восемь месяцев этого года правообладателями стали свыше 3,7 тыс. человек из семи районов столицы. Им предоставлено равнозначное жилье в новых жилых комплексах», — поделился Ефимов.

Известно, что, вместе с ВАО и ЮВАО, ЗАО тоже входит в тройку лидеров по количеству получателей новых квартир по реновации. Всего в столице почти 159 тыс. человек уже смогли заключить договоры на новое жилье.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, Максим Гаман подчеркнул, что жители столичного района Очаково-Матвеевское заключили самое большое число договоров на переселение по программе реновации.

«На западе столицы наибольшее число договоров заключили жители района Очаково-Матвеевское. Здесь правообладателями нового жилья стали 4,5 тыс. человек. Еще 4,3 тыс. оформили документы в Можайском районе, 3,4 тыс. горожан — в районе Фили-Давыдково», — уточнил Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что еще 8 площадок было подобрано под возведение новых домов по реновации.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает почти 1 млн человек и предусматривает расселение порядка 5 176 домов.