Ефимов: почти 1,6 тыс горожан смотрят квартиры по реновации в Северном Тушине

Жителям трех ветхих пятиэтажек в Северном Тушине предложили новые квартиры по программе реновации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 31.

«Квартиры по программе реновации в доме 31 на улице Героев Панфиловцев начали осматривать около 1,6 тысячи жителей трех соседних пятиэтажек. Горожане получили письма с предложениями равнозначных квартир. Жилой комплекс стал четвертой новостройкой в Северном Тушине, переданной для участников программы реновации.

Всего в этом районе планируется предоставить новые квартиры 18,9 тысячи москвичей из 60 старых домов», – прокомментировал вице-мэр.

Известно, что жилье сдается с улучшенной отделкой. Удобная планировка помещений позволяет обустроить домашнее пространство с учетом пожеланий новоселов.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о ходе программы реновации.

«Первыми предложения равнозначного жилья в новостройке на улице Героев Панфиловцев 30 июня получили почти 370 горожан из дома 33, корпуса 1, на этой же улице. Они уже приступили к осмотру квартир. Сегодня к ним присоединились около 420 москвичей из дома 29, корпуса 2, на улице Героев Панфиловцев. В августе на осмотры пригласят еще почти 800 жителей дома 19, корпуса 3, на Туристской улице. На первом этаже жилого комплекса для участников программы открылся Центр информирования по переселению. Его сотрудники помогают оформить документы и консультируют по всем вопросам, связанным с переселением», – добавила она.

В будущем на месте Центра информирования появятся магазины, предприятия сферы услуг или городские организации, которые станут частью инфраструктуры района.

«В новостройке на улице Героев Панфиловцев 719 квартир общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. 13 из них оборудованы для маломобильных жильцов с инвалидностью – там широкие коридоры и дверные проемы, чтобы было удобно передвигаться на кресле-коляске, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовая территория комплексно благоустроена: на ней провели озеленение, оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также зону отдыха», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом переселение по программе реновации начали около 10 тысяч москвичей.