Ефимов: почти 100 домов по реновации возводят с помощью префаб-технологий

В столице 99 новых домов по программе реновации строят с помощью префаб-технологий, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный метод позволяет сократить сроки возведения объектов до 50%.

«На сегодня с применением префаб-технологий возводят 99 новостроек в девяти округах столицы. Общая площадь жилья в них превысит 2 млн кв. м. Благодаря новому методу строительства сроки возведения жилых комплексов сокращаются на 30–50%, а трудозатраты уменьшаются в два-три раза. Это позволяет модернизировать строительный процесс, уходя от ручного труда к высокотехнологичному конвейерному производству», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики мегаполиса Владислав Овчинский рассказал более подробно об использовании префаб-технологий в строительстве.

«Для возведения домов с помощью префаб-технологий элементы зданий изготавливаются на индустриальном производстве и в готовом виде их привозят на стройплощадку. Срок эксплуатации таких жилых комплексов достигает 100 и более лет. Например, сегодня с помощью этих технологий строят 29 домов в Юго-Восточном административном округе, 26 — на востоке Москвы и 13 — на северо-западе», — добавил он.

Квартиры в домах по реновации передают под заселение уже с готовой улучшенной отделкой. Это дает возможность жителям переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.