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Ефимов: По программе КРТ в СВАО построят учебный комплекс на месте бывшей промзоны

В столичном районе Отрадное появится учебный корпус, который возведут в рамках редевелопмента части бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территория находится между Алтуфьевским шоссе, улицей Хачатуряна и рекой Лихоборкой. Рядом расположены городской вокзал Окружная и станция метро «Отрадное», а также МСД.

«На участке бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе площадью 29,18 га инвестор построит современный жилой квартал. Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада, который будет рассчитан на 200 воспитанников», — сообщил заммэра.

Известно, что после завершения строительства образовательный объект будет передан Москве.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился более подробной информацией о том, проведение каких работ запланировано по проекту КРТ.

«Всего по проекту КРТ запланировано строительство 618 тыс. кв. м различной недвижимости, включая жилье, социальные, общественно-деловые и промышленные объекты. По итогам реорганизации участка создадут свыше 5,2 тыс. рабочих мест. В жилом квартале появится зеленая зона для пеших прогулок. Общая площадь, отведенная под благоустройство и озеленение, составит 4,02 га», — сказал он.

В рамках программы КРТ в Москве реализуется 236 проектов, предусматривающих создание многофункциональных кварталов на месте бывших промзон. Работы ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.