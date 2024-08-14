Ефимов: первый этап программы реновации завершили в 47 районах столицы

Семь лет исполнилось программе реновации — ключевому градостроительному проекту столицы. Первый этап программы завершили в 47 городских районах. Жители более тысячи домов получили предложение современного жилья, а для жильцов 100 зданий в 36 районах сроки переезда приблизились, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа реновации — масштабный проект по обновлению городской среды и переселению его жителей в современные квартиры. На данный момент программа охватила 80% районов столицы.

«Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тыс. москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа. Программа полностью завершена в шести районах: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе», — отметил Ефимов.

Соответствующее всем утвержденным стандартам новое жилье по итогам программы реновации получит порядка 1 млн москвичей. Ожидается, что каждый житель города почувствует на себе положительные изменения в городской инфраструктуре благодаря программе за счет того, что вблизи современных ЖК строят новые объекты спорта, культуры, здравоохранения и образования, а также создают среду для работы и отдыха.

Как отметил министра правительства Москвы, руководитель департамента строительства Владислав Овчинский, со старта программы реновации в Москве новоселье совершили 148 тыс. жителей и еще порядка 20 тыс. на данный момент оформляют необходимую документацию или уже находятся в процессе переезда. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставили в 308 ЖК.

«Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. В настоящее время общее количество стартовых площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем втрое и составляет 10,2 млн кв. м. Подбор дополнительных площадок продолжается», — сказал Овчинский.

В течение 7 лет действия программы были достигнуты не только значительные результаты по выполнению основных показателей строительства жилья, но и ускорился темп ее реализации.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, сейчас, согласно выданным разрешениям, строят 220 домов по реновации суммарной площадью 4,3 млн кв. м. Все объекты находятся под надзором комитета.

«По поручению мэра Москвы, Мосгосстройнадзор уделяет проверкам новостроек по реновации особое внимание. Всего с момента старта программы при участии сотрудников подведомственного Центра экспертиз было проведено 4 003 выездные проверки и 24 538 лабораторно-инструментальных исследований для оценки возведенных конструкций и материалов, применяемых в строительстве», — рассказал Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал (https://www.mos.ru/mayor/themes/153299/11544050/), что в течение 7 лет по реновации в эксплуатацию ввели 322 новых дома. Срок расселения домов в среднем уменьшился почти вдвое — до 5,5 — 6 месяцев.

Подробная информация о программе реновации доступна на сайте mos.ru. Подробности о дома и квартирах можно найти по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. В прошлом году в Москве передали для заселения 59 новостроек, которые обеспечили расселение более 47 тыс. москвичей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.