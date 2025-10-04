Ефимов: около 860 жителей Царицына переселяются в дом по реновации на ул Бехтерева

В новостройку, возведенную по программе реновации на улице Бехтерева, стартовало переселение жителей из 4 ветхих домов в столичном районе Царицыно, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка находится по адресу: ул. Бехтерева, д. 25, корп. 1 и 2. Она стала 12-м ЖК, переданным под заселение по реновации в Царицыне.

«На данный момент к поэтапному переселению приступили почти 860 жителей 4 старых домов. Для удобства москвичей на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также заказать услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего в районе Царицыно предстоит расселить 141 старый дом, новые квартиры получат около 36 тыс. жителей», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о новом ЖК.

«ЖК состоит из двух корпусов, в них 360 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 20 тыс. кв. м. Жилой комплекс возведен с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам. Для того чтобы переселение участников программы реновации был максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старой квартиры в новую. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования», — поделился он.

Во дворе установили детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную площадку и зону отдыха.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.