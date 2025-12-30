Ефимов: около 770 москвичей переселяются в новостройку по реновации в Царицыне

В южной части столицы стартовал процесс заселения жителей в новый жилой комплекс по адресу: ул. Кантемировская, д. 41, к. 1 и 2. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году на Кантемировской улице был передан под заселение третий жилой комплекс по программе реновации. В него переедут около 770 жителей трех старых домов в районе Царицыно. Для того чтобы переезд москвичей был комфортным, на первом этаже соседней новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в этом районе в рамках программы планируется расселить 141 дом старого фонда, что позволит улучшить жилищные условия для более 36 тыс. горожан. На сегодняшний день для заселения уже передано 13 новых жилых комплексов.

ЖК находится в шаговой доступности от станции метро «Кантемировская» Замоскворецкой линии, а также остановок наземного транспорта. Поблизости расположены школы, детские сады и поликлиника.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в жилом комплексе переменной этажности на Кантемировской улице обустроили 362 квартиры с улучшенной отделкой, их общая площадь составляет около 18,5 тыс. кв. м. Шесть квартир адаптированы для маломобильных граждан: в них сделаны широкие дверные проемы и установлены специальные поручни в санузлах.

«В подъездах оборудовали лифты, зоны для консьержей и помещения для хранения детских колясок и велосипедов. Придомовую территорию комплексно благоустроили, а на первых этажах предусмотрели помещения для объектов социально-бытовой инфраструктуры», — сказал Овчинский.

Участников программы реновации на всех этапах — от осмотра квартир до подписания документов — сопровождают специалисты департамента городского имущества. Чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждой семье, переселение в новостройку организовано поэтапно.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что первыми, в конце ноября, предложения о равноценных квартирах в ЖК на Кантемировской улице получили почти 250 человек из дома 47, корпус 2 на Кавказском бульваре. Через месяц уведомления о начале переселения были направлены еще 520 москвичам из домов 36 и 38 на том же бульваре.

«Жители первой расселяемой пятиэтажки уже приступили к осмотру жилья, горожане из двух других домов начнут осматривать квартиры после новогодних праздников — 13 января. Переехать в новые квартиры участники программы смогут сразу после заключения договоров», — сказала Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравлял с новосельем 250-тысячного участника программы реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».