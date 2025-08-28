Ефимов: около 56 км дорог построят и реконструируют в ходе программы КРТ

Около 56 км дорог будет построено и реконструировано на территории столицы в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ходе реализации проектов комплексного развития в городе формируется современная улично-дорожная сеть, что позволяет обеспечивать удобные подъезды к возводимым кварталам и отдельным объектам, а также улучшать связность территорий.

«В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится около 56 км дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 км будет построено и почти 20 км — реконструировано. Это в два раза больше, чем было утверждено в рамках ППТ (проекта планировки территории — ред.) по итогам прошлого года. Кроме дорог, часть проектов КРТ предусматривает возведение искусственных сооружений. Так, в бывшей промзоне Братцево построят 6 наземных пешеходных переходов, а в Некрасовке — мост длиной 50 м через реку Пехорку», — прокомментировал вице-мэр.

На сегодняшний день проекты КРТ находятся на разных стадиях реализации.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о появлении новых дорог на территории города.

«Больше всего дорог — свыше 17,6 км — появится на юго-востоке города в ходе реализации проектов КРТ в Некрасовке и бывшей промзоне „Южный порт“. Из них 14,7 км построят в Некрасовке, где в том числе проложат более чем двухкилометровую магистральную улицу общегородского значения, построят и реконструируют девять улиц районного и около 30 — местного значения. На улицах Вертолетчиков, Маресьева и Недорубова организуют велодорожки. В свою очередь, в бывшей промзоне „Южный порт“ построят 430-метровый боковой проезд улицы Коломникова и Шоссейный проезд протяженностью 2,5 км», — уточнил он.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.

Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.