Ефимов: новый концертный комплекс возведут в Нагатинской пойме

Уникальный концертный зал появится на юге Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Нагатинской пойме на территории около 100 га реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала. Он должен завершить строительство в течение 5 лет. Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тыс. зрителей», — заявил Ефимов.

По его словам, Москва с начала года предоставила под реализацию МаИП 38 земельных участков площадью примерно 170 га. Объекты с таким статусом развивают городскую инфраструктуру и создают рабочие места.

Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман назвал создание комфортной городской среды одной из главных задач Москвы. Поэтому мегаполис поддерживает возведение на своей территории новых соцобъектов, спорткомплексов и культурных учреждений.

«Так, реализацией нового проекта по возведению многофункционального концертного зала с переходной галереей займется холдинговая компания „Остров Мечты“», — сказал Гаман.

В Нагатинской пойме работает крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты», а еще там находится концертный зал «Москва» с крайне высокой заполняемостью — на 2025 год уже забронировано около 40% дат. Сейчас частично открыто бронирование на 2026 год. Новый концертный зал возведут на территории с хорошей транспортной доступностью, он позволит проводить здесь больше знаковых для города мероприятий.

Как заявил председатель правления холдинговой компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев, при проектировании парка стояла задача создать уникальное пространство, где каждый сможет найти себе занятие.

«Летом этого года мы приступаем к строительству нового современного концертного зала. У нас уже есть позитивный опыт — в 2022 году мы открыли концертный зал-трансформер „Москва“ и в управляющей компании ХК „Остров Мечты“ уже создан свой департамент шоу, который реализовал более 35 тыс. развлекательных представлений на территории объекта. Новый концертный зал построят по передовым технологиям и оснастят самым высокотехнологичным оборудованием. Аналогов у него в России нет. Предполагается, что концертный комплекс в „Острове Мечты“ станет самым большим в Москве и Европе», — сказал Муцоев.

Первый концертный зал-трансформер «Москва» заработал в «Острове Мечты» в 2022 году. У площадки 4 типа конфигурации в зависимости от формата мероприятия и изменяемая вместимость: от большого зала с танцевальным партером на 4,2 тыс. мест до малого зала на 2,5 тыс. мест. Объект построили в форме амфитеатра и оснастили современным техническим оборудованием для проведения световых шоу и высоким качеством звука.

На 100 га в столице расположился «Остров Мечты» — крупный градостроительный проект, помогающий улучшить качество городской среды, повысить инвестпривлекательность Москвы и создать рабочие места. Проект включает в себя крупнейший парк развлечений в РФ и Европе, в нем свыше 47 аттракционов, самый большой бассейный комплекс, концертный зал, ландшафтный парк и др.