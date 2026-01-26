Ефимов: началось строительство бизнес-центра в Хорошево-Мневниках

В районе Хорошево-Мневники на берегу Москвы-реки началось строительство крупного административно-делового центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс расположится по адресу: улица Нижние Мневники, земельные участки 39/1 и 41.

«На территории Мневниковской поймы формируется современный городской район: появляются социальные и деловые объекты, дороги, мосты, благоустраиваются набережные. Так, в рамках развития делового кластера началось строительство крупного бизнес-центра общей площадью около 96 тыс. кв. м. Его возведут в два этапа. В рамках первой очереди построят 18-этажную башню с плавными U-образными элементами на фасадах. В настоящее время на участке площадью 0,6 га идут монолитные работы подземной части. В рамках второй очереди будет возведен 12-этажный корпус с вытянутым горизонтальным силуэтом. На данный момент на участке площадью 1,3 га ведется разработка котлована», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что окончить строительство планируют в 2029 году. Новый деловой центр предоставит порядка 7 тыс. рабочих мест.

Архитектурной доминантой первой очереди станут монументальные арки. Они смягчат облик здания, отделанного металлическими ламелями, и станут связующим звеном с окружающим зеленым ландшафтом. Центральным элементом второй очереди будет сквозная арка. Она объединит пространство, создав новые пешеходные маршруты и обеспечив связь комплекса с благоустроенной набережной Москвы-реки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, общая площадь офисов в новом центре составит почти 56 тыс. кв. м.

«Для удобства резидентов в нем предусмотрена развитая инфраструктура, включая бизнес-гостиные с кофейными стойками, столовую для сотрудников, кафе и рестораны с верандой, а также торговые точки. Кроме того, в проект входят двухуровневый подземный и гостевой паркинги, а также инфраструктура для микромобильности», — сказал Овчинский.

Рабочие помещения будут иметь рациональную планировку и высокие потолки от 3,65 м. Панорамное остекление и возможность естественного проветривания создадут комфортный микроклимат и обеспечат оптимальный уровень освещенности.

Мосгосстройнадзор выдал два разрешения на строительство корпусов бизнес-центра, после чего застройщик уведомил комитет о начале работ. Уже подготовлены программы контрольно-надзорных мероприятий на всех этапах реализации проекта. В проверках примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), они будут осуществлять лабораторно-инструментальный контроль возведенных конструкций и примененных материалов.

Бизнес-центр займет место на первой линии у Москвы-реки. В рамках благоустройства будет организован выход к набережной, что создаст единое пешеходное пространство для резидентов комплекса и всех горожан.

Архитектурную концепцию разработало бюро Kleinewelt Architekten. Девелопером проекта выступает компания STONE.