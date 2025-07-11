Ефимов: на востоке Москвы выделены участки под строительство двух производств

В районах Новокосино и Косино-Ухтомский в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) появятся новые современные предприятия. Городские власти подписали с инвестором договоры аренды двух земельных участков по льготной ставке — один рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года на востоке столицы инвесторам выделено два участка в рамках МаИП для строительства производств по льготной ставке один рубль в год. Им предоставлено 1,86 га земли для возведения промышленного комплекса и предприятия по выпуску электронного оборудования», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь зданий составит 34 тыс. кв. м, а количество новых рабочих мест достигнет 350.

Программа масштабных инвестиционных проектов действует в Москве с 2016 года и играет ключевую роль в развитии экономики города.

В соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина, столица активно развивает механизм МаИП, способствуя промышленному и экономическому росту территорий.

В районе Косино-Ухтомский уже ведутся работы по созданию четырех производственных объектов: трех мебельных предприятий и комплекса по выпуску элементов электронного и осветительного оборудования. Суммарная площадь будущих производств превысит 52 тыс. кв. м, число новых рабочих мест составит около 570.

Инвесторы, готовые открывать производства в Москве, могут арендовать землю за символическую плату — один рубль в год. Это помогает бизнесу сократить издержки, быстро запустить выпуск продукции и создать новые рабочие места.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Новокосине под строительство современного промышленного комплекса площадью 14 тыс. кв. м выделено 0,86 га. Здесь смогут разместиться несколько производств, направление которых инвестор выберет в соответствии с разрешенными видами деятельности.

«В Косино-Ухтомском выделен один гектар для возведения предприятия по выпуску электронной аппаратуры, а также осветительного оборудования площадью 20 тыс. кв. м», — добавила Соловьева.

Оба участка находятся на Салтыковской улице. Договоры аренды заключены в рамках программы МаИП, которая предусматривает поддержку проектов, способствующих увеличению занятости и притоку инвестиций в экономику города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12985050/), что город активно расширяет собственные производственные комплексы.